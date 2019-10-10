Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для беженцев после критики операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европейского Союза открыть границы для сирийских беженцев после того, как европейские лидеры раскритиковали его за военную операцию в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам турецкого лидера, в настоящее время республике находятся 3,5 млн беженцев из САР.

Кроме того, президент Турции заявил, что страна находится под угрозой террористов — РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана — Силы самообороны сирийских курдов, организация запрещена в Турции).

«ЕС, приди в себя наконец. В ЕС никогда не были искренними, постоянно нас обманывали. Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — заявил Эрдоган.

Глава турецкой республики также раскритиковал власти Саудовской Аравии и Египта, которые также осудили действия Анкары в Сирии

«Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там (правит) человек, который убил демократию в своей стране», — подчеркнул Эрдоган.

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