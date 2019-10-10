Заседание СМИД стран СНГ открылось в Ашхабаде
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В туркменистанском Ашхабаде открылось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, перед началом переговоров глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры с коллегами из стран Содружества.
В ходе заседания также ожидается трехсторонняя встреча «на полях» делегаций МИД Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.
Известно, что мероприятие состоится в узком и расширенном составе. На нем рассмотрят десять документов по развитию сотрудничества.