Заседание СМИД стран СНГ открылось в Ашхабаде

В туркменистанском Ашхабаде открылось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, перед началом переговоров глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел двусторонние переговоры с коллегами из стран Содружества.

В ходе заседания также ожидается трехсторонняя встреча «на полях» делегаций МИД Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

Известно, что мероприятие состоится в узком и расширенном составе. На нем рассмотрят десять документов по развитию сотрудничества.