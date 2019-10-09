Меркель и Зеленский готовы к нормандскому саммиту
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский сошлись во мнениях, что пора проводить нормандский саммит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Как отмечается, Зеленский и Меркель созвонились и во время разговора решили, что все условия для проведения встречи в «нормандском» формате выполнены.
Также во время разговора Меркель пообещала поговорить с российской и французской сторонами о дате проведения саммита в «нормандском» формате.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В МИД Украины обвинили Кремль в попытке сорвать встречу в «нормандском формате»
— Песков рассказал, что будет с «нормандским саммитом» после срыва отвода войск
— МИД России обсуждает возможность встречи министров «нормандской четверки»