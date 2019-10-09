Меркель и Зеленский готовы к нормандскому саммиту

Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский сошлись во мнениях, что пора проводить нормандский саммит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.

Как отмечается, Зеленский и Меркель созвонились и во время разговора решили, что все условия для проведения встречи в «нормандском» формате выполнены.

Также во время разговора Меркель пообещала поговорить с российской и французской сторонами о дате проведения саммита в «нормандском» формате.

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