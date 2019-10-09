Новое дело возбудили против Порошенко

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщают «Украинские новости».

Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

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