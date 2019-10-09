Новое дело возбудили против Порошенко
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Украины Петром Порошенко, сообщают «Украинские новости».
Дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что дело зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Защитник Савченко: зачем Порошенко нанял адвоката-россиянина
— Порошенко проходит свидетелем в 12 уголовных делах