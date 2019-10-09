Пелоси отреагировала на отказ Белого дома сотрудничать по импичменту Трампа
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома сотрудничать с расследованием в рамках импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, действия Трампа являются угрозой для национальной безопасности США, а также нарушают конституцию и подрывают целостность выборов.
«Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом», — говорится в заявлении Пелоси.
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