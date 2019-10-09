Пелоси отреагировала на отказ Белого дома сотрудничать по импичменту Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/891/12691891/RTX74GLC-pic905-895x505-69831.jpg">

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома сотрудничать с расследованием в рамках импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, действия Трампа являются угрозой для национальной безопасности США, а также нарушают конституцию и подрывают целостность выборов.

«Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом», — говорится в заявлении Пелоси.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белый дом отказался участвовать в процессе импичмента Трампа

— Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

— Трамп потребовал от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента