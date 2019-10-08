Европарламент разрешит отсрочку Brexit при одном условии

Глава Европарламента Давид Сассоли встретился с британским премьером Борисом Джонсоном и поговорил про Brexit. После этого он предложил отсрочить выход страны из ЕС, но только при одном условии. Об этом сообщает Reuters.

Сассоли заявил, что надеялся услышать от Джонсона хорошие предложения, но никакого прогресса в переговорах в итоге не было.

По его словам, он рассматривает возможность того, что ЕП предоставит Британии отсрочку, но только, если британская сторона пришлет запрос, в котором будет указана веская причина.

«Запрос на отсрочку должен быть от Великобритании», — подчеркнул Сассоли.

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