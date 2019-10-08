Госдеп обвинил РФ и Китай в угрозе безопасности на Ближнем Востоке

В Госдепе считают, что российская сторона и Китай угрожают безопасности на Ближнем Востоке. Об этом заявил помощник госсекретаря страны по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия и Китай угрожают стабильности в этом регионе. Он обвинил Россию в бездействии. Шенкер считает, что Россия и Китай только используют возможности для влияния в регионе ради выгоды, а не оказывают помощь.

Он отметил, что американская сторона в отличие от двух стран имеет целый послужной список по защите и созданию мира на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В частности, США с 2014 года предоставили Ираку почти $2,5 млрд гумпомощи, заключил помощник госсекретаря.

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