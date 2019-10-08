Песков призвал не политизировать экономические процессы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков осудил попытки политизировать экономические процессы в мире, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что, несмотря на превалирующую роль экономики, часто возникает политизация экономических процессов.

«Это, с нашей точки зрения, является нежелательным и неверным», — сказал Песков.

Он отметил, что торгово-экономические и инвестиционные отношения между странами являются «лучшей страховкой от колебаний международной политической конъюнктуры».