Песков отреагировал на словам Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.

«Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — сказал Песков.

Он также отметил, что не нужно искать подходов в данном вопросе, гораздо важнее, кто готов выполнить обязательства.

«Нужно помочь Украине справиться с этой жизненно-важной для нее проблемой - проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», — подчеркнул Песков.

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