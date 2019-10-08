Песков отреагировал на словам Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
«Здесь можно только не согласиться с оценкой, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта», — сказал Песков.
Он также отметил, что не нужно искать подходов в данном вопросе, гораздо важнее, кто готов выполнить обязательства.
«Нужно помочь Украине справиться с этой жизненно-важной для нее проблемой - проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему», — подчеркнул Песков.
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