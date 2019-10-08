Лукашенко: градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Об этом сообщает «БелТА».

По словам белорусского лидера, эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны», — заявил Лукашенко.

Президент считает, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США и России мир приблизился к пропасти.

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