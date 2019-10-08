Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту
Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой неправомерный допрос Федеральным бюро расследований (ФБР) США, сообщает ТАСС.
Она назвала подобные явления тенденцией в российско-американских отношениях. К разряду подобных ситуаций она отнесла невыдачу виз для поездок на Генеральную Ассамблею ООН и на форум «Диалог Форт-Росс» российским дипломатам, а также следственные действия в отношении членов российских делегаций.
Однако Юмашева обратила внимание на то, что американский народ со своей историей и традициями стоит отделять от действий отдельных персоналий и узких политических кругов, которые преследуют свои интересы, набирая популярность на теме России.
Что касается российской стороны, по мнению депутата поддаваться на подобные провокации не стоит. Их не имеет смысла бояться и обижаться.
«К сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее», — подытожила она.
В ФБР же комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой не стали.