Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР в аэропорту

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Депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала свой неправомерный допрос Федеральным бюро расследований (ФБР) США, сообщает ТАСС.

Она назвала подобные явления тенденцией в российско-американских отношениях. К разряду подобных ситуаций она отнесла невыдачу виз для поездок на Генеральную Ассамблею ООН и на форум «Диалог Форт-Росс» российским дипломатам, а также следственные действия в отношении членов российских делегаций.

Однако Юмашева обратила внимание на то, что американский народ со своей историей и традициями стоит отделять от действий отдельных персоналий и узких политических кругов, которые преследуют свои интересы, набирая популярность на теме России.

Что касается российской стороны, по мнению депутата поддаваться на подобные провокации не стоит. Их не имеет смысла бояться и обижаться.

«К сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее», — подытожила она.

В ФБР же комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой не стали.