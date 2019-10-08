Допрошенная ФБР депутат Госдумы оценила российско-американские отношения
Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева заявила, что американская сторона взяла за тенденцию не выдавать российским делегатами визы и устраивать допросы. Об этом сообщает RT.
Известно, что следователи расспрашивали депутата в течение часа.
«Это явление неприятное, но, как политик, вижу, что это, к сожалению, становится определённого рода тенденцией в российско-американских отношениях», — сказала Юмашева.
Она также отметила, что допрос и невыдача виз российским делегатам на ГА ООН и сотрудникам МИД для участия в форума «Диалог Форт-Росс» являются «звеньями одной цепи».
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