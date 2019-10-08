Хантсман заявил о необходимости развития диалога США с Россией

Бывший посол США в России Джон Хантсман заявил, что Соединенным Штатам необходимо развивать диалог с Россией, а не уменьшать его. Об этом он написал в своей статье в газете The Wall Street Journal.

По его мнению, нужно перестать «молчать и прикрываться, когда речь заходит об отношениях США и России».

«Нашей целью должна стать Россия», — отметил Хантсман.

Он подчеркнул, что Россия будет не только лучшим партнером, но и «более ответственным гражданином мира».

Также экс-посол порассуждал об эффективности санкций против России.

Известно, что в данный момент под их действием находятся 850 российских физических и юридических лиц.

По утверждению Хантсмана, анализ их эффективности практически не проводится.

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