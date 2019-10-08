Украинский посол возмутился заявлению спецпредставителя ОБСЕ насчет Крыма

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил исторический факт о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России. Это вызвало возмущение у посла Украины в Австрии Александр Щерба.

Об этом сообщает «Укринформ».

Сайдик продемонстрировал свои знания истории в ходе международного форума Salzburg Europe Summit, проходящего в Австрии.

Он отметил, что во времена СССР Крым около 30 лет был в составе РСФСР, а потом на 37 лет был включен в состав Украинской ССР. Также он углубился в дореволюционную эпоху и напомнил о принадлежности Крыма к Российской империи.

«Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс», — добавил Сайдик.

Отмечается, что Щерба «выразил недоумение» в связи с позицией спецпредставителя ОБСЕ.