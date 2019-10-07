Порошенко посулили арест

Экс-президенту Украины Петру Порошенко грозит участь арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского. Об этом заявил украинским СМИ бывший-замглавы администрации президента Виктора Януковича — Андрей Портнов.

Портнов посулил Порошенко арест. Он пообещал, что для этого будут приложены максимальные усилия.

Он отметил, что сделает все, чтобы Порошенко стал следующим клиентом следственного изолятора.

«Мы будем делать все, чтобы у властей не осталось другого выхода», — добавил Портнов.

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