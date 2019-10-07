В Киеве арестовали экс-депутата Пашинского, стрелявшего в местного жителя

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского, сообщает «112 Украина».

Депутат арестован до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. В 2016 году во время конфликта на дороге Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу местному жителю.

Пашинский взят под стражу без права внесения залога.

Адвокат Пашинского будет подавать апелляцию. По его словам, жизни экс-депутата угрожает опасность.

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