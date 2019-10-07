Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве. Об этом пишет Deutsche Welle.

Глава ФРГ подчеркнул, что эта формула позволить превратить большие шаги, которые стороны конфликта не хотели делать, в маленькие.

Как отмечается, Штайнмайер категорически отверг доводы, что российская сторона влияла на создание этой формулы.

Президент Германии удивился поступку бывшего лидера Украины Петра Порошенко, который вышел на митинг против формулы и рассказал, что до этого тот участвовал в переговорах по ней.

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