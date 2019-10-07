Спикер Рады заявил о наличии «красных линий» для закона об особом статусе Донбасса

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что существуют «красные линии» для нового закона страны об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, ключевым моментом является вопрос о выборах.

«Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили», — сказал Разумков.

Он также подчеркнул что выборы в Донбассе могут быть реализованы только после того, как граница окажется под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные заняли село в Донбассе перед отводом сил.