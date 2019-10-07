Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир

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Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, люди в правительстве не имеют понятия о том, «что они делают».

Экс-министр считает, что «они играют в государство» и не понимают, как управлять страной.

«Стыдно позориться на международной арене. То, что дома позоримся, - это понятно, но зачем на весь мир», — заявил Юрканс.

В частности, он привел в пример министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

По словам Юрканса, когда это государственное должностное лицо говорит «пошлые вещи», члены правительства никак на это не реагируют.

Ранее Юрканс призвал прекратить демонизировать Россию.