Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, люди в правительстве не имеют понятия о том, «что они делают».
Экс-министр считает, что «они играют в государство» и не понимают, как управлять страной.
«Стыдно позориться на международной арене. То, что дома позоримся, - это понятно, но зачем на весь мир», — заявил Юрканс.
В частности, он привел в пример министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
По словам Юрканса, когда это государственное должностное лицо говорит «пошлые вещи», члены правительства никак на это не реагируют.