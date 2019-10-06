Володин назвал допрос Юмашевой «циничной провокацией»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/449/12488449/RIAN_3305686.HR-pic905-895x505-64552.jpg">

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о задержании в аэропорту Нью-Йорка одного из депутатов Инги Юмашевой, которую также вызвали на допрос. Об этом сообщается на сайте Госдумы России.

Он назвал действия американских спецслужб в отношении российского депутата «циничной провокацией», а также подчеркнул, что США нарушают международные обязательства, которые страна взяла на себя.

Володин также рассказал, что Юмашева занимается организацией работы группы по ведению «непростого диалога» с конгрессом США. По его мнению, такие недопустимые действия со стороны американских властей создают неблагоприятную атмосферу в отношениях между странами и заслуживают осуждения.

Председатель Госдумы выразил мнение о наличии в США сил, которые желают обострения отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что МИД выразил протест властям США из-за допроса российского депутата.