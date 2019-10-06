Володин назвал допрос Юмашевой «циничной провокацией»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о задержании в аэропорту Нью-Йорка одного из депутатов Инги Юмашевой, которую также вызвали на допрос. Об этом сообщается на сайте Госдумы России.
Он назвал действия американских спецслужб в отношении российского депутата «циничной провокацией», а также подчеркнул, что США нарушают международные обязательства, которые страна взяла на себя.
Володин также рассказал, что Юмашева занимается организацией работы группы по ведению «непростого диалога» с конгрессом США. По его мнению, такие недопустимые действия со стороны американских властей создают неблагоприятную атмосферу в отношениях между странами и заслуживают осуждения.
Председатель Госдумы выразил мнение о наличии в США сил, которые желают обострения отношений с Россией.
Ранее сообщалось, что МИД выразил протест властям США из-за допроса российского депутата.