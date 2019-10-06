В Германии опасаются мощного миграционного кризиса

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что опасается нового миграционного кризиса в Европе, который будет намного мощнее, чем кризис 2015 года, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, если Германия хочет избежать критического наплыва беженцев, необходимо помогать европейским партнерам в контроле на внешних границах ЕС.

«Мы слишком долго оставляли их одних», — заявил Зеехофер.

В августе сирийские беженцы заявили, что депортирует их в Идлиб против их воли. В свою очередь Анкара высказывала недовольство тем, что ЕС не выполняет свои обязательства по договору о приеме беженцев.