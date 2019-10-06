В Совфеде назвали безобразным допрос ФБР российского депутата

Российский сенатор Константин Косачев отреагировал на ситуацию с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в США и назвал ее безобразной, передает «Интерфакс».

Он отметил, что депутат прибыла в США с «сугубо гуманитарной миссией».

По его словам, «американские спецслужбы творят что хотят, невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал допрос депутата и журналиста Инги Юмашевой со стороны ФБР циничной провокацией, а также примером нарушения международных обязательств.