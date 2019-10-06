В Совфеде назвали безобразным допрос ФБР российского депутата

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

Российский сенатор Константин Косачев отреагировал на ситуацию с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в США и назвал ее безобразной, передает «Интерфакс».

Он отметил, что депутат прибыла в США с «сугубо гуманитарной миссией».

По его словам, «американские спецслужбы творят что хотят, невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал допрос депутата и журналиста Инги Юмашевой со стороны ФБР циничной провокацией, а также примером нарушения международных обязательств.