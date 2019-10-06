Экс-глава МИД Испании разъяснила смену ролей России и США на мировой арене

Экс-глава МИД Испании Ана Паласио заявила, что Россия и США поменялись ролями на международной арене, передает РИА «Новости».

Она выразила мнение, что текущая американская политика стала деструктивным фактором на мировой арене.

Москва же, по ее мнению, стала выполнять роль «серого кардинала».

Паласио отметила, что совсем недавно, после присоединения Крыма к России, ситуация была противоположная.

Она также добавила, что США за несколько лет сильно сдали лидерские позиции на международной арене. В качестве примера она привела ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии и пояснила, что пока президент США Дональд Трамп «писал воинственные твиты», Россия представила себя как потенциального гаранта стабильности в регионе.