Допрошенная ФБР в Нью-Йорке депутат РФ отреагировала на случившееся

Депутат Госдумы и журналист Инга Юмашева отреагировала на то, что ее задержал сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка и устроил допрос. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, она сообщила об инциденте послу России в Соединенных Штатах Анатолию Антонову.

«Теперь этим занимаются наши дипломаты», — добавила Юмашева.

Как отмечается, депутат отказалась рассказывать подробности случившегося.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 октября по московскому времени. По словам Антонова, человек из ФБР задержал и около часа допрашивал российскую представительницу, которая прилетела в американский город для участия в форуме «Диалог Форт Росс».

В связи несанкционированным допросом российское посольство в США выразило ноту протеста в Госдеп.

Ранее сообщалось, что Россия требует объяснений от США после задержания российского депутата.