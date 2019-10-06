Трамп назвал причину своего звонка Зеленскому
Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему он позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Как отмечается, Трамп поведал о своих мотивах республиканцами в палате представителей США 4 октября.
По словам источников, Трамп не хотел и не собирался звонить Зеленскому, однако его переубедил глава минэнерго страны Рик Перри.
Издание считает, что такими словами Трамп пытается переложить с себя ответственность.
В Белом доме никак не прокомментировали эти данные.
Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс заступился за Трампа и назвал демократов бездельниками.