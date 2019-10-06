Трамп назвал причину своего звонка Зеленскому

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Американский президент Дональд Трамп объяснил, почему он позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как отмечается, Трамп поведал о своих мотивах республиканцами в палате представителей США 4 октября.

По словам источников, Трамп не хотел и не собирался звонить Зеленскому, однако его переубедил глава минэнерго страны Рик Перри.

Издание считает, что такими словами Трамп пытается переложить с себя ответственность.

В Белом доме никак не прокомментировали эти данные.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс заступился за Трампа и назвал демократов бездельниками.