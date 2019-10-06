ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, человек из ФБР задержал и около часа допрашивал российскую представительницу, которая прилетела в американский город для участия в форуме «Диалог Форт Росс».

Антонов отметил, что сотрудник американского ведомства также предлагал Юмашевой поговорить «в неформальной обстановке».

В связи несанкционированным допросом российское посольство в США выразило ноту протеста в госдеп.

Ранее сообщалось, что США вновь не выдали визы российским дипломатам.

До этого некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся с целью участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.