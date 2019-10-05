WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.

Разговор состоялся через несколько дней после инаугурации Трампа.

Также чиновники утверждают, что Трамп «плавал» в разговоре, когда речь заходила о политических вопросах, по которым у него не было четкой позиции. Путин же в это время придерживался определенных тезисов.

По данным издания, Трамп также называл Путина великим политиком и несколько раз извинился за то, что не нашел время позвонить ему раньше.