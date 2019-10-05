Вероятного преемника Волкера назвали СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/12736177/RTX2T7IJ-pic905-895x505-58232.jpg">

На место ушедшего в отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может быть назначен 72-летний экс-сотрудник ЦРУ Майкл Костив. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что до отставки Волкера в Вашингтоне Костива рассматривали на должность посла США в Украине.

Уточняется, что Костив работал в ЦРУ в течение 10 лет, а затем в 1981 году подал в отставку, причиной которой стала кража бекона за $2,13 в супермаркете. После он являлся сотрудником одной из крупнейших нефтегазовых компаний, а в 2004-2006 годах был советником директора ЦРУ.

С 2011 года Майкл Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG).

Ранее сообщалось, что Волкер подал в отставку на фоне «украинского дела».