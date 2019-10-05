Помпео не принес в конгресс документы по Украине

Госсекретарь США Майк Помпео не предоставил конгрессу США документы, которые касаются Украины и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в установленный срок. Об этом сообщает CNN.

Как заявили в комитете по иностранным делам, Помпео не смог уложиться в срок для представления документов, однако Госдепартамент связался с комитетами по этому вопросу.

«Мы надеемся, что Госдепартамент будет сотрудничать в полном объеме», — отметили в комитете.

Сразу три комитета палаты представителей в рамках процедуры импичмента Трампа запросили у Помпео документы по Украине. Отказ предоставить данные будет свидетельствовать о препятствии расследованию, отметили в конгрессе.

Ранее в конгрессе США нашли доказательства попытки Трампа шантажировать президента Украины Владимира Зеленского.