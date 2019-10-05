В Раде нашли плюсы в «формуле Штайнмайера»
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Подписанная украинской стороной «формула Штайнмайера» поможет наладить мир в стране. Так считает депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич, рассказавший об этом украинским СМИ.
По мнению депутата, украинский президент Владимир Зеленский сделал трудный шаг и поговорил о формуле, когда у него «под окнами была кучка праворадикалов».
Он отметил, что формула Штайнмайера корректирует всего несколько пунктов комплекса мер необходимых для переговоров.
По словам Шуфрича, «формула Штайнмайера» в интересах Украины.