В Раде нашли плюсы в «формуле Штайнмайера»

Подписанная украинской стороной «формула Штайнмайера» поможет наладить мир в стране. Так считает депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич, рассказавший об этом украинским СМИ.

По мнению депутата, украинский президент Владимир Зеленский сделал трудный шаг и поговорил о формуле, когда у него «под окнами была кучка праворадикалов».

Он отметил, что формула Штайнмайера корректирует всего несколько пунктов комплекса мер необходимых для переговоров.

По словам Шуфрича, «формула Штайнмайера» в интересах Украины.

Ранее Зеленский разъяснил «формулу Штайнмайера».