Демократы США запросили у Пенса документы по Украине

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Демократы палаты представителей США запросили у вице-президента Майка Пенса документы, касающиеся Украины, в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, председатели комитетов разведки, иностранным делам, а также реформам и надзору направили Пенсу письмо с просьбой предоставить документы в рамках расследования.

«В соответствии с расследованием в рамках импичмента, проводимым палатой представителей, мы запрашиваем у вас предоставление документов в срок до 15 октября 2019 года», — сказано в заявлении трех председателей комитетов.

Ранее сообщалось, что председатель комитета по разведке палаты представителей и демократ Адам Шифф предостерег госсекретаря США Майка Помпео от вмешательства в процесс дачи показаний свидетелей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа.