Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским

<img src="//img.gazeta.ru/files3/783/12736783/luka-pic905-895x505-12225.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским допустил оговорку, назвав Украину Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Казус произошел на втором форуме регионов Украины и Белоруссии.

— «Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России...» — сказал Зеленскому белорусский лидер.

После этого Зеленский поправил его, сказав Лукашенко название своей страны.

В свою очередь белорусский лидер заявил ему, что испугался.

— Думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал? — пошутил Лукашенко.

— Слава богу, нет! — ответил на это Зеленский.

Отмечается, что этот диалог рассмешил публику в зале, где проходит форум.

Ранее Лукашенко выпил с Зеленским в ходе форума регионов.