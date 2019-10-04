Лукашенко назвал Украину Россией в ходе встречи с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским допустил оговорку, назвав Украину Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Казус произошел на втором форуме регионов Украины и Белоруссии.
— «Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России...» — сказал Зеленскому белорусский лидер.
После этого Зеленский поправил его, сказав Лукашенко название своей страны.
В свою очередь белорусский лидер заявил ему, что испугался.
— Думал, неужели «Владимир Владимирович» сказал? — пошутил Лукашенко.
— Слава богу, нет! — ответил на это Зеленский.
Отмечается, что этот диалог рассмешил публику в зале, где проходит форум.