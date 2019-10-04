Лукашенко выпил с Зеленским в ходе форума регионов

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Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания форума двух стран выпили воды, чокнувшись друг с другом.

Зеленский налил воду в стакан Лукашенко из своей бутылки, после чего Лукашенко потянулся к нему своим стаканом и лидеры сделали символический тост, что вызвало бурный смех в зале.

«Мы за это пьем водичку», — сказал Зеленский, обращаясь к выступающему.

«Что поставили, то и пьем», — отметил Лукашенко.

Второй форум регионов Украины и Белоруссии при участии президентов двух стран проходит в Житомире.