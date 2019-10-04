Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Белоруссией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией «нет границ», передает РИА «Новости».
Об этом он сказал в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенкотомире.
«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях», — заявил Зеленский.
Он отметил, что Лукашенко будет его понимать даже на украинском языке.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.