Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Белоруссией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией «нет границ», передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенкотомире.

«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Лукашенко будет его понимать даже на украинском языке.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран принимают участие во Втором форуме регионов Украины и Белоруссии в Житомире.