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Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для защиты в ряде открытых против него уголовных дел, пишет «Страна.ua».

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Как заявили в партии Порошенко, решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью по делу о прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года к РФ.

«В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», — заявили в пресс-службе партии.

Ранее сообщалось, что Порошенко проходит свидетелем в 12 уголовных делах.