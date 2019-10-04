CNN: Трамп обсуждал Байдена с Си Цзиньпином во время телефонного разговора в июне

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Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином обсуждал экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что обсуждение политического участия Байдена проводилось во время телефонных переговоров между лидерами еще 18 июня.

Уточняется, что в ходе разговора Трамп и Цзиньпин также затронули личность сенатора Элизабет Уоррен, которая собирается участвовать в президентских выборах в 2020 году от демократической партии.

По данным издания, запись телефонного разговора хранится на высокозащищенном сервере, как и разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Трамп попросит Китай начать расследование против Байдена.