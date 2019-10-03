Трампа уличили в нарушении клятвы президента

Глава американского комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф обвинил главу страны Дональда Трампа в нарушении президентской клятвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шиффа, Трамп снова нарушил клятву президента, когда попросил Китай провести расследование против будущего оппонента в президентской гонке Джо Байдена и его сына Хантера. До этого Трамп пренебрег клятвой, когда попросил о таком же украинскую сторону.

Шифф считает, что побуждение иностранного государства к расследованию — это помощь своей кампании и нарушение клятвы президента США.

«Это является фундаментальным нарушением президентской клятвы», — добавил Шифф.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал арестовать демократа за искажение его разговора с Зеленским.