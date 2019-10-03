СМИ рассказали о сценариях проведения выборов в Донбассе

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Офис президента Украины Владимира Зеленского изучает два сценария проведения выборов в неподконтрольных киевским властям ДНР и ЛНР. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что в качестве одного из сценариев рассматривается вариант с проведением выборов осенью 2020 года.

Известно, что в это время на Украине будут проходить местные выборы.

Помимо этого, в офисе Зеленского изучается сценарий проведения внеочередных выборов весной-летом следующего года.

Как отмечается, для осуществления второго варианта нужно будет внести изменения в конституцию Украины, так как там указано, что очередные выборы проходят в «последнее воскресенье октября».

Ранее Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу. По этому документу на территориях ДНР и ЛНР, неподконтрольных Киеву, подразумевается проведение выборов.