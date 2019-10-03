Трамп потребовал от Украины и Китая провести расследования против Байденов

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы украинская сторона начала расследовать дело против его будущего оппонента в президентской гонке Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп не против, если Украина расследует дело и против сына Байдена — Хантера. Также он рассказал, в настоящее время расследованием против Байденов занимается Китай.

Уточняется, что Трамп сделал это заявление перед журналистами, использовав формулировку: «Украина должна», а Китай «уже начал».

Стоит отметить, что демократы захотели объявить Трампу импичмент после того, как он поговорил с Зеленским и его заподозрили в давлении на политика по этой теме.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что на него невозможно влиять.