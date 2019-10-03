Захарова назвала информацию о высадке российского спецназа в Норвегии вбросом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, появившуюся в западных СМИ, о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Она назвала данные сведения «антироссийсикими вбросами».
По мнению дипломата, публикация информации о нахождении российского спецназа в Норвегии — это «апофеоз беспринципности и отход от профессиональной не только этики, но вообще от профессиональных норм журналистики».
Захарова также предположила, что такие данные являются информационным вбросом перед мероприятиями, приуроченными к 75-летию освобождения Красной армии Северной Норвегии.
Как известно, их проведение намечено на конец октября.
Ранее СМИ нашли доказательства присутствия российского спецназа на Шпицбергене.