Захарова назвала информацию о высадке российского спецназа в Норвегии вбросом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию, появившуюся в западных СМИ, о проникновении российского спецназа на территорию Норвегии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она назвала данные сведения «антироссийсикими вбросами».

По мнению дипломата, публикация информации о нахождении российского спецназа в Норвегии — это «апофеоз беспринципности и отход от профессиональной не только этики, но вообще от профессиональных норм журналистики».

Захарова также предположила, что такие данные являются информационным вбросом перед мероприятиями, приуроченными к 75-летию освобождения Красной армии Северной Норвегии.

Как известно, их проведение намечено на конец октября.

Ранее СМИ нашли доказательства присутствия российского спецназа на Шпицбергене.