Депутаты Рады потребовали обнародовать переговоры Зеленского с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/909/12493909/2in2-pic905-895x505-61215.jpg">

В Верховной Раде Украины потребовали от офиса президента обнародовать стенограммы телефонных разговоров главы украинского государства с российским коллегой Владимиром Путины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Парламентарий считает, что стенограммы должны быть представлены общественности после подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

«Обратился к главе офиса президента Андрею Богдану с просьбой предоставить стенограммы телефонных переговоров Путина и Зеленского», — сказал Гончаренко.

Министр считает, что расшифровка переговоров может показать, было ли влияние со стороны Путина на решение Зеленского о подписании формулы Штайнмайера.

Ранее сообщалось, что демократы в США требуют публикации разговоров Трампа с Путиным.