Путин подписал указ об увольнении главы ФСИН Геннадия Корниенко
Директор Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадий Корниенко освобожден от должности. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подпись российского лидера датирована 30 сентября.
«Освободить от занимаемой должности Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказания», — говорится в сообщении.
Уточняется, что он отправился в отставку «по достижении предельного возраста».
Соответствующие сообщения появились в СМИ ранее.