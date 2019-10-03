В Евросоюзе разработали правила получения виз для жителей Донбасса

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Власти ЕС направили европейским странам список критериев для выявления загранпаспортов России, выданных жителям Донбасса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Еврокомиссию.

Уточняется, что так же создано руководство по обработке визовых заявлений, которые подавались жителями неподконтрольных территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отмечается, что список направлен как государствам-членам ЕС, так и странам, не входящим в «шенгенскую зону».

Целью данного действия является обеспечение правильного и последовательного применения правил ЕС в отношении шенгенских виз в России и Украине, а также помощь консульствам государств-членов в установлении фактического места законного проживания владельцев российских паспортов путем создания единых критериев обращения.

Ранее сообщалось, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины.