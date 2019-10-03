Данилов сменил Данилюка на посту главы СНБО Украины
Главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен бывший мэр Луганска, экс-губернатор Луганской области Алексей Данилов. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в указе.
Ранее Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.