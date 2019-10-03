Украинские СМИ заподозрили депутата в мастурбации на работе
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В сеть попали видео, на которых депутат Верховной рады IX созыва Ильа Кива необычно прячется от внимания фотокамер. Об этом пишут украинские СМИ.
Из-за этого депутата заподозрили в занятии непристойными занятиями в зале заседаний.
На записи политик, переступая с ноги на ногу, стоит за трибуной с телефоном в руках на уровне ремня. Экран телефона надежно спрятан от глаз и камер. Пользователи соцсетей отметили, что это занятие выглядит необычно.
«Не стыдится, прямо под куполом», — написал один пользователь.
«Разрабатывает мелкую моторику пальцев?», — предположил другой.
«Не добежал до сортира?», — пошутил третий.
На другом видео, спрятавшись от камер, депутат совершает характерные движения рукой в области паха.