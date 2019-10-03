Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее заморозил поставку военную помощи Украине из-за высокого уровня коррупции и стремления заставить Европу активнее содействовать Киеву. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на заявление американского лидера в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.

Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране «была колоссальная коррупция», больше, чем в каком-либо другом государстве.

«Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — заявил Трамп.

По словам главы Соединенных Штатов отметил, он разблокировал помощь Украине после личной просьбы сенатора из республиканской партии Роба Портмана.

Также американский лидер добавил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем Вашингтон.

«Я ненавижу, когда (США) является единственной страной, которая дает деньги», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп приказал заморозить финансовую помощь Украине до звонка Зеленскому.