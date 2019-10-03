Посол США Хантсман завершил миссию и покинул Россию

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Посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию и улетел в четверг, 3 октября, в американский Солт-Лейк Сити. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супругу дипломата Мэри Кэй Хантсман.

Как отмечается, семья попрощалась с друзьями в посольстве и рано утром поехала в аэропорт.

«Уже 3:30 утра в Москве и мы на ногах, чтобы попрощаться с этой невероятно захватывающей главой в истории нашей семьи. Спасибо большое нашим друзьям в посольстве США, будем скучать по всем вам», — написала Хантсман в фейсбуке.

Известно также, что посла и его семью также сопроводила «диплособака» — овчарка Сэми.

Ранее сообщалось, что посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа.