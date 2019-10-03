Мадуро собрался в КНДР

close
РИА «Новости»

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении посетить Северную Корею, передает РИА «Новости».

Он добавил, что визит состоится очень скоро.

С кем из руководства КНДР встретится Мадуро не сообщается.

Ранее Николас Мадуро объявил, что намерен заключить с Россией ряд соглашений.