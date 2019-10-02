Сенаторы США призвали ввести санкции против глав ФСИН, Минюста и СК

В США два сенатора от Республиканской и Демократической партий призвали Вашингтон ввести санкции против российского генпрокурора Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Республиканец Марк Рубио призвал «предпринять действия в ответ на... заключение под стражу многих российских лиц по политическим мотивам».

Политик привел в пример заключенных мирных демонстрантов, журналистов и других лиц, при этом в своем письме упомянул имена лишь экс-сотрудник ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, и Константина Котов — активиста, совершившего многократные нарушения на митингах.

По словам сенаторов, названные главы российских ведомств нарушили права человека.

Ранее сообщалось, что в МИД России оценили новые антироссийские санкции США.