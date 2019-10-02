В партии Зеленского опровергли подписание «формулы Штайнмайера»

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Депутат от парламентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко пояснил, что подписания «формулы Штайнмайера» в Минске не было. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По его словам, Киев пока только уведомил, что согласен с внесенными формулировками.

«Вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма письменно уведомил представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября 2019 года», — написал Яременко.

Ранее сообщалось, что в Донбассе отреагировали на согласование Киевом формулы Штайнмайера.